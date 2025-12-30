The American Conservative: требования Зеленского могут сорвать переговоры
ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Самонадеянные требования Владимира Зеленского о предоставлении Киеву гарантий безопасности могут подорвать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.
Дэй отметил, что Зеленский недоволен предлагаемыми вариантами гарантий безопасности. Он "жалуется, что даже те гарантии безопасности, которые [президент США Дональд] Трамп, очевидно, предлагает Украине, являются недостаточными, поскольку они будут действовать "всего" 15 лет", пишет обозреватель.
"Самонадеянные требования Зеленского, если они будут удовлетворены, могут обречь переговоры на провал", - считает Дэй. Они не будут убедительными, добавляет эксперт, а создадут лишь серьезные политические и геополитические риски для администрации Трампа.
Американскому лидеру "следует ясно дать понять Зеленскому", что у Украины "нет козырей в рукаве". Трамп должен настаивать, что именно Европа, а не США должна взять "на себя ведущую роль в предоставлении Украине гарантий безопасности", подытоживает Дэй.
Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После двусторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности.
29 декабря Зеленский заявил, что Трамп предлагал Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления этого срока, но Киев хочет сразу на 30-50 лет.