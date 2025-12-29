Статья

Рабочие группы и территориальный вопрос. Итоги встречи Трампа и Зеленского

Президент США считает, что Россия, Соединенные Штаты и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Трамп по итогам заявил, что территориальный вопрос является одним из остающихся нерешенными на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп и Зеленский объявили составы рабочих групп по урегулированию.

ТАСС собрал основное об итогах.

О встрече

Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами.

Телеконференция продолжалась час, речь шла о гарантиях безопасности. По итогам переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что достигнут хороший прогресс.

Заявления по итогам

Трамп на совместной пресс-конференции признал, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным.

Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было.

По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь.

В свою очередь Зеленский заявил, что украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской.

Он также выступил с утверждением, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности Киеву - на 100%.

Кроме того, Зеленский изменил свою позицию и допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде вместо проведения референдума.

О составах рабочих групп