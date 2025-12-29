Рабочие группы и территориальный вопрос. Итоги встречи Трампа и Зеленского
06:29
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Трамп по итогам заявил, что территориальный вопрос является одним из остающихся нерешенными на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп и Зеленский объявили составы рабочих групп по урегулированию.
ТАСС собрал основное об итогах.
О встрече
- Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
- После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами.
- Телеконференция продолжалась час, речь шла о гарантиях безопасности. По итогам переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что достигнут хороший прогресс.
Заявления по итогам
- Трамп на совместной пресс-конференции признал, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным.
- Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было.
- По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь.
- В свою очередь Зеленский заявил, что украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской.
- Он также выступил с утверждением, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности Киеву - на 100%.
- Кроме того, Зеленский изменил свою позицию и допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде вместо проведения референдума.
О составах рабочих групп
- Трамп и Зеленский на совместной пресс-конференции объявили составы рабочих групп по урегулированию.
- Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн войдут в состав американской рабочей группы по Украине.
- В украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.