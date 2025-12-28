РБК-Украина: переговоры Трампа и Зеленского завершились
Редакция сайта ТАСС
21:28
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской делегации.
Переговоры Зеленского и Трампа в двустороннем формате продолжались около двух часов. Согласно заявлениям сторон перед началом встречи, главными темами должны были стать план мирного урегулирования, а также соглашения между Киевом и Вашингтоном об экономическом сотрудничестве и гарантиях безопасности.