Встреча Трампа и Зеленского пройдет 28 декабря в 23:00 мск

Согласно графику президента США, она состоится в Палм-Бич

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 28 декабря проведет встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. Об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.

Согласно документу, двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда он приехал на выходные.

Ранее Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США намерен поднять территориальные вопросы, в том числе выход ВСУ из Донбасса, а также использование Запорожской АЭС. Как он утверждал, в целом план урегулирования кризиса на Украине из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%".

24 декабря Зеленский обнародовал план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС.

Трамп в интервью Politico ранее заявил, что без его одобрения выдвинутый Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.