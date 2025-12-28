Трамп не исключил достижения договоренности по Украине через несколько недель

Президент США в то же время допустил, что все может пойти "по-настоящему плохо"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине уже через несколько недель, но допустил также, что этого может не произойти.

Читайте также Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа

"Если бы все пошло по-настоящему хорошо, может быть, несколько недель", - сказал 28 декабря американский лидер, отвечая на вопрос о том, сколько времени, по его мнению, может потребоваться на решение оставшихся вопросов относительно урегулирования. "А если все пойдет по-настоящему плохо, то этого не произойдет. Это было бы очень плохо. Есть и такой шанс", - добавил Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Возможно, что этого не произойдет. Но, думаю, через несколько недель мы узнаем, так это или иначе", - подчеркнул он.

"У нас может быть какой-то один вопрос, который не считается серьезным, и из-за него все разрушится", - добавил Трамп. "Это очень трудные переговоры, очень подробные", - подчеркнул он. "Но я думаю, что мы этого добьемся", - отметил глава вашингтонской администрации, имея в виду прекращение конфликта.