Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа

Президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским рассказал, что договоренность по прекращению конфликта на Украине приближается, и поделился подробностями телефонного разговора с российским лидером
Редакция сайта ТАСС
28 декабря, 23:30
обновлено 01:13
© Joe Raedle/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после встречи с Владимиром Зеленским.

Американский лидер сделал несколько заявлений о ходе переговоров вокруг мирного урегулирования на Украине и рассказал, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

ТАСС собрал основные высказывания президента США. 

  • В урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс.
  • Стороны близки к урегулированию.
  • РФ, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда-либо.
  • Договоренность по Украине может быть достигнута через несколько недель.
  • Объявлены составы рабочих групп по урегулированию.
  • На переговорах остаются сложные вопросы.
  • Вопрос о территориях - один из нерешенных.
  • Украине нужно пойти на сделку сейчас, чтобы не потерять еще больше.
  • Путин сообщил о готовности РФ помочь в восстановлении Украины.
  • С Путиным обсуждались возможные время и место новой встречи.
  • Встреча с Зеленским и беседа с Путиным были замечательными.
  • Развитие торговли между РФ и США принесло бы большую выгоду.
  • Позиция Путина о бессмысленности временного прекращения огня понятна.
  • С Зеленским в ближайшие недели ожидается много контактов.
  • Гарантии безопасности Украине должна давать прежде всего Европа.
  • Большинство украинцев хотят прекращения боевых действий.
  • Вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить.
  • Россия не обстреливала Запорожскую АЭС.
  • Особой необходимости в визите на Украину нет.
  • Встреча Путина и Зеленского возможна "в надлежащее время".
 
