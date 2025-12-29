Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа
28 декабря, 23:30
обновлено 01:13
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после встречи с Владимиром Зеленским.
Американский лидер сделал несколько заявлений о ходе переговоров вокруг мирного урегулирования на Украине и рассказал, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС собрал основные высказывания президента США.
- В урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс.
- Стороны близки к урегулированию.
- РФ, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда-либо.
- Договоренность по Украине может быть достигнута через несколько недель.
- Объявлены составы рабочих групп по урегулированию.
- На переговорах остаются сложные вопросы.
- Вопрос о территориях - один из нерешенных.
- Украине нужно пойти на сделку сейчас, чтобы не потерять еще больше.
- Путин сообщил о готовности РФ помочь в восстановлении Украины.
- С Путиным обсуждались возможные время и место новой встречи.
- Встреча с Зеленским и беседа с Путиным были замечательными.
- Развитие торговли между РФ и США принесло бы большую выгоду.
- Позиция Путина о бессмысленности временного прекращения огня понятна.
- С Зеленским в ближайшие недели ожидается много контактов.
- Гарантии безопасности Украине должна давать прежде всего Европа.
- Большинство украинцев хотят прекращения боевых действий.
- Вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить.
- Россия не обстреливала Запорожскую АЭС.
- Особой необходимости в визите на Украину нет.
- Встреча Путина и Зеленского возможна "в надлежащее время".