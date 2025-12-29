Статья

Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа

Президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским рассказал, что договоренность по прекращению конфликта на Украине приближается, и поделился подробностями телефонного разговора с российским лидером

Редакция сайта ТАСС

© Joe Raedle/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после встречи с Владимиром Зеленским.

Американский лидер сделал несколько заявлений о ходе переговоров вокруг мирного урегулирования на Украине и рассказал, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

ТАСС собрал основные высказывания президента США.