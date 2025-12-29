Трамп заявил, что понимает позицию Путина о бессмысленности временного прекращения огня

Американский лидер отметил, что решение этой проблемы будет найдено

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает позицию своего российского коллеги Владимира Путина о бессмысленности введения временного прекращения огня из-за подготовки Украины к референдуму. Об этом глава вашингтонской администрации заявил 28 декабря на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Журналисты попросили раскрыть детали телефонного разговора президентов США и РФ и уточнить, согласилась ли российская сторона на временное прекращение огня для проведения референдума на Украине. "[Будет] не перемирие. И это один из моментов, над которыми мы сейчас работаем. Нет, не перемирие. Он (Путин - прим. ТАСС) считает, что… Смотрите, они воюют и должны остановиться, а потом, если им придется начинать снова, что вполне возможно, он не хочет оказаться в такой ситуации. Я понимаю эту позицию", - сказал Трамп.

"Президент [России] твердо убежден в этом или в чем-то подобном, но полагаю, что мы находим способы обойти это. Однако я понимаю президента Путина с этой точки зрения. Нужно понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира, я на стороне прекращения войны", - добавил американский лидер. "Но полагаю, что это проблема, решение которой будет найдено", - резюмировал он.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора 28 декабря внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны. "Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - указал Ушаков.