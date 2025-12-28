Трамп: гарантии безопасности Украине должна давать прежде всего Европа

Соединенные Штаты готовы тоже принять определенное участие в данном процессе, заявил президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Гарантии безопасности Украине следует давать в первую очередь Европе, однако Соединенные Штаты готовы тоже принять определенное участие в данном процессе. Об этом заявил 29 декабря президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы хотим работать с Европой. И Европа возьмет на себя большую часть этого, как вы можете себе представить: она находится прямо там. Но мы будем помогать Европе, 100%. Как они помогают нам", - сказал американский лидер на совместной с Зеленским пресс-конференции, комментируя вопрос об обеспечении в будущем безопасности Украины.