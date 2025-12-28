Трамп после встречи с Зеленским заявил о большом прогрессе в урегулировании

Стороны решили 95% вопросов, сообщил президент США

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что был достигнут большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

"У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% [вопросов]. Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в прекращении войны", - сказал глава вашингтонской администрации 28 декабря на совместной с Зеленским пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).