Зеленский: позиции по территориальным уступкам пока не согласованы

Он отметил, что у Украины с Россией разные точки зрения на этот вопрос

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в штате Флорида.

"Мы должны уважать наш закон и наш народ, территории, которые мы контролируем, - сказал он, отвечая на вопрос о позиции по территориальным уступкам. - Наша позиция ясна, как сказал президент Трамп, это очень сложный вопрос. Конечно, у нас с Россией разные позиции по этому вопросу".