Фон дер Ляйен заявила о прогрессе на переговорах с Трампом и Зеленским

По мнению главы Еврокомиссии, главным в этих усилиях должно быть "наличие железных гарантий безопасности с первого дня"

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Телеконференция президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с лидерами Европы продолжалась час, речь шла о гарантиях безопасности, достигнут хороший прогресс. Об этом написала в X по итогам переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас был хороший разговор с президентом Трампом и Зеленским, продолжавшийся один час. В нем приняли участие несколько европейских лидеров, обсуждали будущие мирные переговоры. Достигнут хороший прогресс. Европа готова работать со своими партнерами, чтобы его закрепить", - написала глава ЕК. По мнению европейцев, главным в этих усилиях должно быть "наличие железных гарантий безопасности с первого дня", добавила фон дер Ляйен.