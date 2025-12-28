Зеленский допустил одобрение мирного соглашения Радой вместо референдума

По его словам, в случае, если "план будет сложным для общества", вопрос могут вынести на общественное голосование

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом изменил свою позицию и допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде вместо проведения референдума.

До встречи с Трампом Зеленский активно говорил о референдуме. Он, в частности, настаивал, что территориальный вопрос может быть решен только путем референдума, а также допускал, что на него может быть вынесен весь документ мирного соглашения.

Теперь Зеленский назвал референдум лишь одним из вариантов, допустив, что решение может принять и парламент. "Когда мы говорим про референдум, мы говорим, что это один из ключей, который может быть. Любой референдум вообще по любому из пунктов этого плана. Мы можем использовать референдум для плана в целом или не использовать. Это только один из ключей. Есть возможность также проголосовать в парламенте, согласно закону, или провести референдум. Если план будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно голосовать и выбирать", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом, которые прошли в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Когда Зеленского спросили, будут ли голосовать те, кто покинул Украину, он заявил, что для этого необходимо создать инфраструктуру. "Если вы говорите про людей, которые находятся за границей сейчас - в Польше, в Германии, - у нас миллионы человек выехали из страны, референдум работает так же, как и выборы, люди могут приехать и проголосовать. Если мы дойдем до референдума, придем к такому решению, людям нужна будет для этого инфраструктура, а это непросто, - сказал он. - Это нельзя провести быстро в один день, это будет, конечно, сложно, когда есть миллионы людей, нужно создать эту инфраструктуру".

Ранее глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что проведение легитимного референдума невозможно, а все разговоры Зеленского об этом - лишь фарс.