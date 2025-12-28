Трамп и Зеленский объявили составы рабочих групп по урегулированию

Со стороны США примут участие госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник Стивен Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, генерал Дэн Кейн, со стороны Украины - Рустем Умеров, Андрей Гнатов и Сергей Кислица

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн войдут в состав американской рабочей группы по Украине и будут работать с Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, которые прошли в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Рабочая группа будет состоять из Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, генерала Кейна, Марко Рубио и нескольких других людей, которых мы собираемся включить в нее. Я думаю, что Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе. Он очень хорошо знает эту территорию. Он отлично справляется со своими обязанностями, и, возможно, они добавят еще одного или двух человек. Точно так же Украина будет иметь несколько очень хороших людей, которые были сегодня на ланче", - сказал американский лидер на совместной с Зеленским пресс-конференции.

В свою очередь Зеленский сообщил, что в украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.