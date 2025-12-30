Группировка "Запад" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

Для атаки российские бойцы применили дроны "Молния", отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск преодолели систему противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожили пункт управления беспилотниками противника при помощи БПЛА "Молния" на купянском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" подразделения войск беспилотных систем 1-й танковой армии уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в Купянском районе Харьковской области. Беспилотник, оснащенный осколочно-фугасным зарядом, преодолел воздействие систем РЭБ, рубежи ПВО противника и успешно поразил выявленную цель", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что бойцы проходят маршрут от точки запуска до цели на предельно малых высотах и с высокой эффективностью уничтожают легкобронированные укрепления, живую силу и технику противника.