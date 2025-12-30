Над Мелитополем сбили ударные беспилотники ВСУ

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области, сбиты ударные беспилотники над Мелитополем и Акимовкой. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, а также не снимать работу систем ПВО.

Ранее губернатор заявил, что часть населенных пунктов региона обесточена, энергетики выясняют причины.