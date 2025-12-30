Над Краснодарским краем сбили четыре украинских БПЛА
09:37
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за четыре часа сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"30 декабря т. г. в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.