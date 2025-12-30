ВСУ ударили по машине с эвакуировавшимися жителями Северска

Ранения получили два человека, их госпитализировали

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ударным беспилотником атаковали машину, на которой эвакуировались мирные жители Северска Донецкой Народной Республики. Двое раненых доставлены в Луганск соседней Луганской Народной Республики. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"ВСУ направили ударный дрон на автомобиль эвакуируемых из Северска ДНР мирных жителей. В Луганскую республиканскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями доставлена женщина и ее 20-летний сын", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

Пащенко уточнила, что украинский дрон атаковал машину с эвакуировавшимися жителями Северска при выезде из города. Сообщается, что женщина потеряла много крови, за ее жизнь борются луганские медики. "Ее сын - молодой парень - получил ранения груди, таза и конечностей. В больницу раненых мирных жителей доставили наши ребята военные", - добавила глава Минздрава ЛНР.