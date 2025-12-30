В ДНР заявили, что ВСУ расстреляли сослуживцев на границе с Днепропетровщиной

Идет эвакуация тел погибших, отметил советник главы региона Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Разведчики 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ по ошибке расстреляли группу диверсантов, которые двигались в направлении российских позиций на границе ДНР и Днепропетровской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"141-я бригада ВСУ совершила ошибку. Группа их диверсантов попала под дружественный огонь разведчиков при попытке подойти к российским позициям на границе ДНР и Днепропетровской области. Есть погибшие с обеих сторон", - сказал Кимаковский.

Идет эвакуация тел погибших.