Боец Гашимов: ВСУ не снабжало военных в Димитрове, находящихся под угрозой окружения

Военные ВСУ держались только за счет тех запасов, которые были привезены ранее, подчеркнул штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Украинское командование прекратило снабжение группировки ВСУ в Димитрове сразу после того, как она оказалась под угрозой окружения. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Самир Гашимов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Димитрове как только наметилась тенденция к окружению их [бойцов ВСУ] просто никак не снабжали. Они держались только за счет тех запасов, которые были привезены ранее", - сказал штурмовик.

Гашимов также уточнил, что его полк продвигался при плотном взаимодействии с 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

27 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" Димитрова в ДНР.