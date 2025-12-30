ТАСС: у Лимана командиру бригады ВСУ приказали любой ценой вернуть позиции

Российские бойцы заняли четыре опорных пункта украинских войск, отразив контратаку 120-й бригады, уточнили в силовых структурах РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Командир 120-й отдельной бригады теробороны Украины получил задачу любой ценой вернуть утраченные позиции в лесу у Лимана Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады теробороны. Командиру бригады поставлена задача любой ценой вернуть утраченные позиции в лесном массиве", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на харьковском направлении в лесном массиве возле Лимана бойцы "Севера" заняли четыре опорных пункта ВСУ, отразив контратаку 120-й бригады.