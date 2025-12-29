Минобороны сообщило о смерти пресс-офицера Дмитрия Шутова

Майор выполнял задачи на купянском направлении

Редакция сайта ТАСС

Пресс-офицер Московского военного округа Дмитрий Шутов © «Красная Звезда»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Умер пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов, выполнявший задачи на купянском направлении. Об этом говорится в некрологе Минобороны РФ

"Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что ушел из жизни майор Шутов Дмитрий Андреевич. <…> Последние дни офицер находился на купянском направлении, где выполнял боевые задачи", - говорится в сообщении.

Шутов участвовал в специальной военной операции с первых дней. В составе пресс-центра группировки войск "Запад" он организовывал работу представителей СМИ. В 2024 году был назначен на должность офицера пресс-службы Московского военного округа.

Шутову был 31 год, у него остались жена и двое сыновей.

Награжден медалью "За храбрость" II степени посмертно.