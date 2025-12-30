ВС РФ ударили по тылам ВСУ и уничтожили технику в Сумской области

Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки "Север", отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем Северной группировки войск нанесли удар FPV-дронами на оптоволоконном управлении по тыловому району ВСУ в Сумской области, уничтожив пикапы, бронетехнику и микроавтобус, задействованные в снабжении противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчетами воздушной разведки был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) противника по скоплению крупно- и малогабаритного транспорта, предназначенного для доставки материальных средств на передовые позиции. В тыловой район противника были направлены FPV-дроны на оптоволоконном управлении с кумулятивной боевой частью. <…> В ходе массированного налета на ПВД противника были уничтожены пикапы, бронеавтомобиль и микроавтобус", - следует из сообщения ведомства.