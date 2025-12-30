ТАСС: в Сумской области ликвидировали командира взвода ВСУ
03:53
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Командир инженерно-саперного взвода ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении ударами высокоточного оружия уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта", - сказал собеседник агентства.