ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Пушилин: ВС РФ за год освободили более 187 населенных пунктов ДНР

Глава республики назвал 2025 год успешным в плане освобождения территории
Редакция сайта ТАСС
10:33

Глава ДНР Денис Пушилин

© Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал успешным в плане освобождения ДНР - российские войска освободили от ВСУ более 187 населенных пунктов региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Этот год для ДНР, я скажу, успешный в плане освобождения территории, - отметил Пушилин. - За этот год освобождено более 187 населенных пунктов, и еще год не завершен". 

УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР