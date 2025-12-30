Пушилин: ВС РФ за год освободили более 187 населенных пунктов ДНР

Глава республики назвал 2025 год успешным в плане освобождения территории

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал успешным в плане освобождения ДНР - российские войска освободили от ВСУ более 187 населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Этот год для ДНР, я скажу, успешный в плане освобождения территории, - отметил Пушилин. - За этот год освобождено более 187 населенных пунктов, и еще год не завершен".