ТАСС: в Харьковской области ВСУ отказываются контратаковать у Мелового

Украинские военнослужащие минируют подступы к своим позициям, сообщили российские силовики

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в районе Мелового-Хатнего Харьковской области отказываются контратаковать и минируют подступы к своим позициям. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Меловое-Хатнее в подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом", - сказал собеседник агентства.