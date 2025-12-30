ТАСС: в Харьковской области ВСУ отказываются контратаковать у Мелового
Редакция сайта ТАСС
03:51
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в районе Мелового-Хатнего Харьковской области отказываются контратаковать и минируют подступы к своим позициям. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В районе Меловое-Хатнее в подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом", - сказал собеседник агентства.