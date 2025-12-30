Операторы беспилотников Южной группировки протаранили украинский дрон R-18

Кроме того, они уничтожили два наземных робототехнических комплекса

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили тараном в небе тяжелый беспилотный летательный аппарат R-18 и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) противника на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск тараном в небе уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат R-18. Кроме того, они уничтожили два наземных робототехнических комплекса, один из которых был готов к доставке боеприпасов и продовольствия на позиции противника. Операторы беспилотных систем также выявили и уничтожили замаскированный квадроцикл противника", - информировали в ведомстве.

Там также рассказали, что в районе города Константиновка операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии группировки обнаружили и уничтожили два автомобиля с живой силой ВСУ.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, разведчики 17-й артиллерийской бригады выявили наблюдательный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Они передали координаты расчетам 152-мм артиллерии "Мста-Б". С первого попадания был уничтожен наблюдательный пункт противника на константиновском направлении. Точным огнем был уничтожен и пункт управления беспилотниками противника.