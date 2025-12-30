Над Брянской областью и Краснодарским краем сбили 22 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 12:00 до 16:00 мск

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за 4 часа сбили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и 2 - над Краснодарским краем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"30 декабря т. г. в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА - над территорией Брянской области и 2 БПЛА - над территорией Краснодарского края", - сказали там.