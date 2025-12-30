Над Воронежем уничтожили несколько БПЛА
16:47
ВОРОНЕЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Глава региона добавил, что непосредственная угроза атаки беспилотников в областном центре сохраняется. Режим опасности по БПЛА действует на территории всего региона.