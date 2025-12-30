Боец Гашимов: в Димитрове до трех батальонов ВСУ удерживали оборону

Все были уничтожены, отметил штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Численность украинской группировки в Димитрове составляла до трех батальонов. Как рассказал ТАСС штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Самир Гашимов, все они уничтожены.

"Два-три батальона примерно [находились в Димитрове], по моей оценке. И там они остались уже навсегда, все уничтожены", - сказал штурмовик.

27 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" Димитрова в ДНР.