ВСУ потеряли пункт управления БПЛА к западу от Гуляйполя

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ западнее населенного пункта Гуляйполе, сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск "Восток" в ходе воздушной разведки выявили пункты управления беспилотной авиацией противника, а также расчеты, обеспечивавшие их работу, к западу от Гуляйполя. "По выявленным целям артиллерийские расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение. В результате ударов пункты управления БПЛА и расчеты противника были уничтожены", - говорится в сообщении.