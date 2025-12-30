Под Купянском ВС РФ уничтожили транспорт и робототехнический комплекс ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й армии Западной группировки войск уничтожили два пикапа, грузовой транспорт, а также робототехнический комплекс противника на купянском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки постоянно выявляют технику с личным составом ВСУ, а также наземные робототехнические комплексы.

На кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов прямыми попаданиями уничтожили два пикапа, грузовой автомобиль и роботизированную платформу противника в районах между населенными пунктами Благодатовка и Староверовка Купянского района", - говорится в сообщении.

На предоставленных Минобороны кадрах запечатлена боевая работа операторов группировки, которые поражают цели, подлетая к ним на малой высоте.