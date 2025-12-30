"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН", - сказали там.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах, уточнили в ведомстве.

Условия для несения боевого дежурства подразделения, оснащенного ракетным комплексом "Орешник", и проживания российских военных были заранее обеспечены в Белоруссии.

Военные осваивают новые районы боепатрулирования и проводят разведку новых районов в связи с началом дежурства ракетного комплекса.

"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано, несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боепатрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактика специальной подготовки. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий", - заявил заместитель командира войсковой части на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности "Орешник" впервые был применен в ноябре 2024 года, тогда был нанесен удар в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.

Как сообщал президент России Владимир Путин в 2024 году на следующий день после применения, у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.