Оператор БПЛА "Молния" Подлетос уничтожил свыше 1 000 объектов ВСУ за три года

Военный выполняет задачи в составе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Волки"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оператор новейшего дрона-камикадзе "Молния" с позывным Подлетос, выполняющий задачи в составе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Волки", уничтожил свыше 1 000 объектов ВСУ за три года участия в СВО. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"За три года удалось поразить более 1 000 целей - это живая сила, техника, опорные пункты, орудия. Все, что есть у врага, все цели поражены. Бьем противника очень сильно, достойно", - сказал боец.

По словам военнослужащего, он отправился в зону СВО по мобилизации в возрасте 22 лет. "Мы всем двором собрались и ушли - восемь человек. Потом батя подстраховал, понял, что мы уже пошли все и за нами ринулся. Как бы печально ни звучало, из всех в строю сейчас стоят уже дай бог несколько. Все мои пацаны уже на том свете. Ловлю себя на мысли, что я уже хочу это дело закончить ради принципа. Отомстить за всех, потому что этих людей я больше никогда не увижу", - подчеркнул Подлетос.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.