Белоусов наградил военнослужащих за профессионализм и мужество в СВО

Министр обороны подчеркнул, что они в непростой обстановке эффективно выполнили поставленные задачи

Москва, 30 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Это, безусловно, высокая оценка ваших заслуг в выполнении воинского долга в очень не простой боевой обстановке. Я уверен, что вы и дальше будете с честью нести высокое звание российского солдата и российского офицера. Высокопрофессионально, мужественно, с полной самоотдачей выполнять все поставленные задачи", - отметил Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что они в непростой обстановке эффективно выполнили поставленные задачи. Он также поздравил личный состав с наступающим Новым годом и пожелал новых побед и успехов. "Хотел бы поздравить вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Наступающий год будет годом наших новых побед, достижений во всех наших начинаниях", - сказал Белоусов.