Белоусов: солдаты и офицеры РФ проявляют профессионализм в СВО
15:30
обновлено 15:39
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские солдаты и офицеры при выполнении задач специальной военной операции проявляют настоящий профессионализм и отвагу. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом.
"В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну", - подчеркнул министр.