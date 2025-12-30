ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Белоусов: солдаты и офицеры РФ проявляют профессионализм в СВО

В ходе специальной военной операции российские военные героически сражаются за свою страну, отметил министр обороны
15:30
обновлено 15:39
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские солдаты и офицеры при выполнении задач специальной военной операции проявляют настоящий профессионализм и отвагу. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом.

"В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну", - подчеркнул министр. 

РоссияБелоусов, Андрей РэмовичВоенная операция на Украине