Белоусов: ОПК и граждане РФ вместе приближают общую победу России

Министр обороны поблагодарил трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации
15:33
обновлено 15:40
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предприятия российского ОПК, волонтеры и неравнодушные граждане России совместно приближают общую победу. Об этом сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом.

"Хочу искренне поблагодарить трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации, всех неравнодушных граждан. Совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу", - сказал министр обороны. 

