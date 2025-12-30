Пленный из ВСУ: солдат в 225-м полку держат в скотских условиях

Роман Дубовик подчеркнул, что в полку над мобилизованным издевались "по полной"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка (225 ошп) ВСУ живут в скотских условиях, их держат как собак. Об этом заявил пленный из этого подразделения Роман Дубовик.

"Попал в СИЗО, приезжали военные, людей набирали. Записывали всех, каждый день дергали принудительно. Приезжал 225-й полк (225 ошп - прим. ТАСС), набирали людей - всех дезертиров, которые удирали. Попал туда, в 225-й полк, 5 ноября. Держали в скотских условиях, как собак. Опорожнялись в бутылке, на построениях таблетки какие-то выдавали. Говорили какие-то витамины и постоянно они их тыкали. Вывозили на полигон два раза. Пацаны там себе пальцы отрубали. Вывозили, воспитывали, к дереву, в Чугуеве, привязывали, били. Ломали, потом назад", - сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Пленный подчеркнул, что в полку над мобилизованным издевались "по полной". Так, по его словам, военнослужащих-инвалидов "выбрасывали" и заставляли копать окоп палками, снимая это все на телефон.

"В больнице там долго не держат, там в течение двух дней зашивают, заштопывают и сразу назад. Никакой там медицины", - отметил Дубовик.

"225-й - это не полк, это звери. Сдавайтесь и все. А то вам брехню все рассказывают, что русские издеваются, что вас в плен брать не будут, будут сразу обнулять - это все брехня. Нормальные отношения [в плену]. А что вам там рассказывают, что вас там будут резать на ремни, сначала все выплатят, а потом обнуляют - это все брехня. Не верьте этим украинцам" , - добавил он.