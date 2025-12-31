МО: Киев с 28 на 29 декабря атаковал резиденцию Путина с помощью 91 дрона

Дроны запускались из Сумской и Черниговской областей

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Киевский режим с 28 на 29 декабря предпринял попытку атаки с применением 91 беспилотника дальнего действия на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Дроны запускались с территории Сумской и Черниговской областей, заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

Читайте также Атака на госрезиденцию Путина. Как отреагировали в России и в мире

"В период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента РФ в Новгородской области. Около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 года подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины", - говорится в сообщении.