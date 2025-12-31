ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Слаженная работа ВС РФ при отражении атаки Киева на резиденцию Путина. Брифинг Минобороны

Пострадавших и разрушений на территории РФ в результате отражения террористической атаки Киева нет, ущерба резиденции не допущено
10:46

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков

Атака киевского режима с 28 на 29 декабря на резиденцию президента РФ в Новгородской области предпринималась с применением 91 БПЛА дальнего действия. Дроны запускались с территории Сумской и Черниговской областей, заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

Пострадавших и разрушений на территории РФ в результате отражения террористической атаки Киева нет, ущерба резиденции не допущено, подчеркнул Романенков. По его словам, военнослужащие РФ при отражении атаки действовали слаженно, профессионально и эффективно.

ТАСС собрал главное из заявлений начальника зенитных ракетных войск ВКС России.

Подробности атаки Киева

  • Украина запускала БПЛА для атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина с территорий Сумской и Черниговской областей.
  • Войска ВКС РФ вскрыли факт атаки с применением БПЛА на резиденцию Путина 28 декабря в районе 19:20 мск.
  • ВСУ направили 91 беспилотник для атаки на резиденцию президента РФ по территориям Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.
  • Террористическая атака Киева была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Действия ВС РФ

  • Российские средства ПВО уничтожили все украинские беспилотники, направленные Киевом для атаки на резиденцию Путина.
  • В период с 28 по 29 декабря над Новгородской областью был сбит 41 беспилотник Украины, над Брянской - 49, над Смоленской перехвачен 1 БПЛА.
  • В отражении массированного удара ВСУ по территориям Брянской, Смоленской и Новгородской областей участвовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
  • Военные РФ действовали слаженно, профессионально и эффективно при отражении атаки Киева на резиденцию

Последствия атаки БПЛА

  • В результате отражения террористической атаки Киева на резиденцию пострадавших и разрушений на территории РФ нет.
  • Ущерба резиденции при атаке ВСУ не допущено.
 
