Минобороны: ущерба резиденции Путина при атаке Киева не допущено
Редакция сайта ТАСС
09:11
обновлено 09:31
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений на территории РФ в результате отражения террористической атаки Киева на резиденцию президента нет, ущерба не допущено. Об этом заявил в ходе брифинга начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено", - сказал он.