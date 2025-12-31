Минобороны: ущерба резиденции Путина при атаке Киева не допущено

Пострадавших и разрушений на территории России после отражения удара ВСУ нет

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений на территории РФ в результате отражения террористической атаки Киева на резиденцию президента нет, ущерба не допущено. Об этом заявил в ходе брифинга начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено", - сказал он.