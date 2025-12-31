Первая волна атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина шла с южного направления

Начальник расчета ПВО с позывным Гром сообщил, что вторая волна зашла в Новгородскую область с западного направления

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Первая волна атаки украинских беспилотников дальнего действия на резиденцию президента РФ в Новгородской области совершалась с южного направления, из Тверской области. Об этом заявил начальник расчета ПВО с позывным Гром на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"В ночь 29 декабря была совершена попытка удара БПЛА самолетного типа по территории прикрываемого объекта. Первые вражеские БПЛА зашли с южного направления, с Тверской области в Новгородскую область. Все цели уничтожены. После уничтожения первой волны дронов вторая волна беспилотников зашла на территорию Новгородской области с западного направления и двигалась курсом на прикрываемый объект. За время налета был уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат. Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перегрузить нашу оборону оказалась неудачной", - сказал Гром.

По его словам, расчет отработал штатно, все цели были уничтожены. "Целью атаки беспилотных летательных аппаратов был прикрываемый объект на территории Новгородской области Валдайского района", - уточнил начальник расчета ПВО.