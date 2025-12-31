ВСУ для атаки на резиденцию Путина использовали БПЛА "Чаклун-В"

Аппарат оснащен фугасной боевой частью массой 6 кг и с большим количеством поражающих элементов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. ВСУ для атаки на резиденцию президента РФ использовали БПЛА "Чаклун-В" с фугасной боевой частью массой 6 кг и предназначенный в том числе для поражения людей осколками. Об этом рассказал военнослужащий расчета ПВО.

"В результате анализа сбития украинских беспилотников была обнаружена одна из модификаций "Чаклун-В". Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом 6 кг. Она начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В связи с попаданием зенитных средств поражения в хвостовую часть БПЛА оказался практически целым. "Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть", - сказал он, демонстрируя сбитый украинский беспилотник.