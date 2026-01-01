Сальдо: британские спецслужбы могут быть замешаны в ударе ВСУ по Хорлам

Атака показывает агонию киевского режима из-за его провалов на фронте, отметил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Британские спецслужбы могут быть замешаны в атаке на Хорлы Херсонской области, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Не исключаю, что теракт совершен при поддержке британских спецслужб - иначе сложно объяснить уверенность Киева в безнаказанности при планировании такого преступления", - сказал Сальдо.

Удар, нанесенный ВСУ по кафе и гостинице, показывает агонию, в которой пребывает киевский режим, отметил он.

"Террористический удар по Хорлам, по беззащитным женщинам и детям - это симптом агонии, которую киевский режим испытывает прямо сейчас, пока российские бойцы освобождают все больше территорий, а руководство нашей страны успешно ведет переговоры с США", - заявил глава.

Ударом Зеленский решил компенсировать провал атаки на резиденцию президента РФ, отметил губернатор.

"Мы уже не раз видели, как режим Зеленского убивает мирных жителей после очередного провала на фронте или на международной арене. Вполне возможно, что атакой на Хорлы Зеленский решил компенсировать безуспешную попытку ударить по резиденции президента России, которая лишь выставила главаря киевского режима, мягко скажем, не в лучшем свете", - сообщил Сальдо.

Последствия

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, в Скадовской ЦРБ остаются трое пострадавших, еще восемь человек, в том числе четверых детей, отправили в Республику Крым. Остальные пострадавшие будут проходить лечение на дому.

Об атаке на резиденцию президента РФ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.