Боец Голубин одним коптером сбил две "Бабы-яги" ВСУ

Кроме того, оператор FPV-дрона Чернов уничтожил кочующий миномет ВСУ, который обстреливал пути подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств российским войскам, сообщили Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Оператор беспилотника коптерного типа младший сержант Роман Голубин, выполняя задачу по противодействию БПЛА противника, одним коптером уничтожил два гексакоптера "Баба-яга" ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"При проведении разведки в приграничном районе Белгородской области младший сержант Голубин обнаружил два украинских гексакоптера типа "Баба-яга", направлявшихся к позициям российских войск. Роман принял решение уничтожить их. Метким сбросом ВОГ-25 он уничтожил один из гексакоптеров. Понимая, что времени на снаряжение и запуск второго беспилотника уже нет, Роман протаранил своим дроном вражеский гексакоптер, уничтожив его", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге рядового Геннадия Чернова. Будучи оператором FPV-дрона, он выполнял задачу по уничтожению кочующего миномета ВСУ, который осуществлял обстрел путей подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств российским войскам.

"Геннадий оперативно поднял FPV-дрон в воздух и направил его к месту стоянки кочующего миномета. Заходя на цель, рядовой Чернов увидел, что расчет противника покидает свою позицию, обнаружив приближение российского дрона. Умело маневрируя между деревьями, Геннадий нагнал пикап противника и метким попаданием дрона в боекомплект уничтожил расчет кочующего миномета", - сообщили в министерстве.