Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задал вопрос, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

Противовоздушная оборона и ВКС России сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины в 2025 году, включая американский F-16, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Основатель запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), заочно приговоренный к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область, переобъявлен в розыск.

Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и возглавляемому им управлению (УВКПЧ ООН) следует немедленно осудить теракт ВСУ в Херсонской области, в результате которого погибли 24 мирных жителя, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Основные события 2 января - в онлайн-трансляции ТАСС.