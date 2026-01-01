Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
01 января, 21:00
© Александр Полегенько/ ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задал вопрос, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

Противовоздушная оборона и ВКС России сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины в 2025 году, включая американский F-16, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Основатель запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), заочно приговоренный к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область, переобъявлен в розыск. 

Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и возглавляемому им управлению (УВКПЧ ООН) следует немедленно осудить теракт ВСУ в Херсонской области, в результате которого погибли 24 мирных жителя, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Основные события 2 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

01 января, 22:23

01 января, 22:16

01 января, 22:01

01 января, 21:21

01 января, 21:19

ВСУ семь раз за прошедшие сутки нанесли удары по населенным пунктам ДНР, пострадавших нет, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

01 января, 21:12

Оператор беспилотника коптерного типа младший сержант Роман Голубин, выполняя задачу по противодействию БПЛА противника, одним коптером уничтожил два гексакоптера "Баба-яга" ВСУ

01 января, 21:06

Нынешняя Украина при террористическом режиме Владимира Зеленского не имеет права на существование как государство, украинский народ должен будет сделать выбор, заявил ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области.

01 января, 21:01

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у "сомневающихся" в наличии жертв в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области "нет совести".

