Опубликованы имена 12 погибших в Хорлах

Список погибших пополнили 43-летний мужчина, 34-летняя и 44-летние женщины

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности 12 погибших в результате удара Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, администрация региона опубликовала данные 12 человек. Список погибших пополнили 43-летний мужчина, 34-летняя и 44-летние женщины.

"Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. К 17:00 мск 2 января установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов: <…> Романив Сергей Игоревич, 1982 года рождения, Дягилева Ирина Андреевна, 1991 года рождения, Голдобина Светлана Викторовна, 1981 года рождения", - сказано в сообщении.

В организации уточнили, что установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.