На место теракта в Хорлах направили сотрудников центрального аппарата СК

Следствие назначило более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические
06:05

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. На место террористического акта, произошедшего в селе Хорлы Херсонской области, направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что соответствующее решение было принято по поручению председателя Следственного комитета России. По ее словам, в ходе первичного осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Также Петренко отметила, что по делу назначено более 26 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические исследования.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что в рамках предварительного следствия будут установлены все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления, после чего они будут привлечены к уголовной ответственности. 

