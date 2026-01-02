МО РФ: Киев заявлениями об ударе России по Харькову отвлекает внимание от Хорлов

В Минобороны назвали атаку ВСУ жестоким терактом

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против населения в Хорлах. Об этом заявили в Минобороны России.

"Заявления киевского режима о якобы российском ударе по Харькову имеют целью отвлечь внимание международной общественности", - сказали в Минобороны, назвав атаку ВСУ в ночь на 1 января на населенный пункт Хорлы в Херсонской области жестоким терактом.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что во время атаки Украины в кафе в Хорлах находилось более 100 человек. Число жертв, по последним данным, достигло 28.