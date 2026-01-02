ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Статья

Взрыв в Харькове и обвинения в адрес РФ. Главное из заявления Минобороны

По данным оборонного ведомства, распространяемые Киевом обвинения направлены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против мирного населения в Хорлах
Редакция сайта ТАСС
17:17
© AP Photo/ Andrii Marienko

Минобороны РФ заявило, что информация о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по Харькову не соответствует действительности, а распространяемые Киевом обвинения направлены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против мирного населения в Хорлах. 

ТАСС собрал основные тезисы.

  • Информация о якобы нанесении ВС РФ удара по городу Харькову не соответствует действительности.
  • ВС РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города.
  • Судя по опубликованным украинскими ресурсами видеоматериалам, эпицентр взрыва в Харькове располагался в ТЦ "Персона".
  • На опубликованных до взрыва в ТЦ "Персона" в Харькове кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся боеприпасов ВСУ.
  • Заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против населения в Хорлах.
 
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине