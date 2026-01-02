Взрыв в Харькове и обвинения в адрес РФ. Главное из заявления Минобороны
17:17
Минобороны РФ заявило, что информация о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по Харькову не соответствует действительности, а распространяемые Киевом обвинения направлены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против мирного населения в Хорлах.
ТАСС собрал основные тезисы.
- Информация о якобы нанесении ВС РФ удара по городу Харькову не соответствует действительности.
- ВС РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города.
- Судя по опубликованным украинскими ресурсами видеоматериалам, эпицентр взрыва в Харькове располагался в ТЦ "Персона".
- На опубликованных до взрыва в ТЦ "Персона" в Харькове кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся боеприпасов ВСУ.
- Заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против населения в Хорлах.