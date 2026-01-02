В Минобороны рассказали, где был эпицентр взрыва в Харькове

На опубликованных до инцидента кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся там боеприпасов ВСУ, сообщило ведомство

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Эпицентр взрыва в Харькове располагался в ТЦ "Персона", на опубликованных до взрыва кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся там боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Исходя из опубликованных украинскими информационными ресурсами видеоматериалов очевидцев, эпицентр взрыва располагался в торговом центре "Персона" по адресу: улица Олеся Гончара, 2", - сказали там.

В ведомстве отметили, что на опубликованных кадрах за несколько секунд до взрыва видно сильное задымление "неизвестного происхождения", что говорит о высокой вероятности детонации хранившихся в здании торгового центра боеприпасов ВСУ.